حوار رياضي في طرابلس.. الأربعاء المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 21 سبتمبر 2019, 05:24 مساء

أعلن نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، عزالدين شرينة، إقامة حوار رياضي، الأربعاء المقبل، مع عدد من المهتمين بالفئات السنية من مدربين وإعلاميين وإداريين لمعرفة رؤيتهم لمسابقات هذه الفئات.

وقال شرينة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «إن الهدف هو الاستماع لجميع وجهات النظر والتصور المقترح لمسابقات موسم 2019 - 2020 وإمكانية استحداث بطولات جديدة في الفئات السنية وملاءمة الأعمار لهذه المسابقات».

وأكد شرينة أن الاتحاد الفرعي منفتح على الجميع ويؤمن بالحوار مع كل الأطراف الفاعلة بالرياضة.

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