افتتاح ملعب جديد معشب لنادى الأجيال أبوقرين

نادي الأجيال أبوقرين يقيم احتفالية لمناسبة افتتاح الملعب الجديد (فيسبوك)

أقام نادي الأجيال أبوقرين احتفالية لمناسبة افتتاح الملعب الجديد للنادي، حيث شهد حضورا متميزا للمسؤولين بالهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الليبى لكرة القدم والفرع البلدى أبوقرين.

وأقيمت مباراة ودية جمعت فريق قدامى خليج سرت وقدامى أبوقرين زمزم وادي بي، حيث قص شريط افتتاح الملعب رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس مجلس الرياضة بمصراتة، عبدالهادى السويطي.

الاحتفالية حضرها كل من رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، ورئيس مجلس الرياضة مصراتة، ونائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمنطقة خليج سرت، ومدير جمعية بيوت شباب سرت، بالإضافة إلى رئيس الفرع البلدي أبوقرين، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة بنادي الأجيال وعدد كبير من أحباء النادي.

الأجواء كانت طيبة، وفي ختامها تم تكريم المشاركين في مباراة القدامى، وكل من أسهم في إنجاح الاحتفالية، كما تم تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والإعلاميين.