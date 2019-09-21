جماهير الأهلي طرابلس تحتفل بالذكرى الـ69

جماهير الأهلي طرابلس تحتفل بذكرى التأسيس الـ69 (المركز الإعلامي)

احتفلت جماهير الأهلي طرابلس، الخميس، في مقر النادي وسط حضور كثيف، مرتدية غلالات النادي في لوحة معبرة عن عشق الجماهير الرياضية في مدينة طرابلس هذا النادي العريق، كونه من أكبر الأندية الليبية، حيث تحل ذكرى تأسيسه الـ69 التي توافق 19/9/ 1950.

وشمل الحفل عديد الفقرات، من بينها عروض ولوحات لشباب بويز والألتراس وروابط النادي، حيث قدموا لوحات جميلة وألعابا نارية غطت سماء النادي، في مشهد رائع يجسد ملحمة تاريخية تؤكد أن للنادي الأهلي جمهورا مخلصا لهذه المؤسسة العريقة.

وقررت جماهير النادي إطلاق اسم قيصر الكرة الليبية -كما يطلق عليه- الرياضي والمدرب الهاشمي البهلول، على الملعب المعشب الجديد، الذي افتتح للمناسبة عرفانًا وتقديرًا لهذه القامة الرياضية.

وتخلل الحفل إقامة مباراة كرة قدم استعراضية بين قدامى لاعبي «الزعيم»، جمعت نجوم الأهلي السابقين خلال عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات والنجوم المعتزلين، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الحفل اللاعبون محمد الشوشان ونصر الدين القاضي ورشيد القاضي وعبدالكريم الكوني ورضوان الديب وصالح صولة والمرغني الشريف ووليد الشبلي ومنير المبروك وعماد الدهماني.

وتم بين الشوطين تكريم فريق السلة بالنادي، الذي حقق كثيرا من الإنجازات، ومن بينها كأس ليبيا الموسم الماضي.