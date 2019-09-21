بالفيديو: إزالة آثار العدوان على مسبح «اريام»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 04:15 مساء
العدوان على مسبح «اريام» (فيسبوك)

كشف رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص ببنغازي، خالد المقصبي، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، الجمعة، تعرض المسبح لاعتداءات سافرة، تسببت في تأجيل بطولة السباحة للمسافات القصيرة، بعد أن أقدم بعض المخربين، الذين دخلوا في ساعات الفجر مسبح «اريام» وقاموا بإحداث بعض التلفيات به، حيث قاموا بتخريب وتمزيق البوستر وشهادات التقدير، كما سكبوا ألوان طلاء داخل الحوض، فضلا عن تكسير نوافذ وكراسي مع إلقائها في المسبح ذاته.

في الوقت نفسه، أعلن مسؤولو مسبح «اريام» عدم الاستسلام، وأزالوا على الفور آثار العدوان، وتهيأ المسبح لاستقبال مهرجان شباب بنغازي الجمعة المقبلة، بعد تنظيف المسبح وإعادته إلى سابق عهده، وسط مشاركة من أولياء الأمور بكلماتهم التشجيعية والطيبة، بعد مجهود من نائب الاتحاد العام للشراع، عصام كركارة، ورئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص، خالد المقصبي، والمدرب علي البكوش.

العدوان على مسبح «اريام» (فيسبوك)
العدوان على مسبح «اريام» (فيسبوك)
العدوان على مسبح «اريام» (فيسبوك)
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