اتحاد الملاكمة الليبي يستعد للمشاركات الخارجية

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (المركز الإعلامي)

عقد مؤخرا بمقر الاتحاد الليبي للملاكمة اجتماع مدربي المنطقة الغربية، يترأسه عبدالكريم مانيطة، مدير المنتخبات الوطنية للملاكمة، لمناقشة عدد من المواضيع المهمة حول المشاركات والاستحقاقات الدولية والاستعدادات الجارية حاليا لاختيار منتخب ليبيا للملاكمة تحت 17 عاما، لتمثيل ليبيا في بطولة الملاكمة العربية للناشئين، التي يستضيفها العراق في ديسمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المشاركات الخارجية، التي من بينها الاستعداد للمشاركة في بطولة ذكرى تأسيس الجامعة التونسية للملاكمة للناشئين في أكتوبر المقبل، فضلا عن دعوة الاتحاد العربي للملاكمة للمشاركة في البطولة العربية الأولى للناشئين، التي ستقام في العراق.

كما تتوافر على لائحة الأجندة مشاركة في البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال في شهر فبراير المقبل لفئة الكبار، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.