منتخب ليبيا يتجاهل النواقص قبل مواجهة تونس

مباراة سابقة بين منتخب ليبيا وتونس (أرشيفية : الإنترنت)

أنهى المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين تحضيراته واستعداداته لمواجهة نظيره التونسي، في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت ليبيا بملعب رادس، ضمن ذهاب تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين الـ«شان 2020».

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي جزائري بقيادة عبدالرازق أعراب، بينما يتولى مراقبة المباراة المصري عصام عبدالفتاح. كما خاض المنتخب الوطني، الجمعة، آخر حصة تدريبية له على ملعب المباراة في توقيت المباراة نفسه، تحت قيادة المدير الفني الوطني جلال الدامجة، وبحضور ومشاركة جميع اللاعبين المختارين.

يراود «فرسان المتوسط» طموح كبير في تحقيق نتيجة إيجابية تريح المنتخب في مباراة العودة الحاسمة بالمملكة المغربية يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل، من أجل بلوغ النهائيات الأفريقية للمحليين للمرة الرابعة.

يغيب عن لقاء اليوم المهاجم المميز معتز المهدي للإصابة دون أن يعوضه الجهاز الفني بلاعب آخر، وكذلك خالد مجدى بسبب الإصابة، الذي تم تعويضه باللاعب عمران.