اجتماع المنطقتين الشرقية والغربية يمهد لانطلاق الدوري

الأهلي طرابلس يخرج متعادلا أمام أبوسليم في الدوري (المركز الإعلامي)

أكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع أندية المنطقتين الشرقية والغربية لتجميع المقترحات بشأن تحديد وشكل الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجديد، الذي كان مقررا في قرار سابق أن ينطلق في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

وقال الكزة في برنامج «ميادين»، الجمعة، إن هناك مساعي لانطلاق الدوري خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل أو نهاية الشهر إذا تم الاتفاق بين لجنة المسابقات والأندية على آليات وشكل الدوري الجديد.