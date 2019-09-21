الكزة يطلق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وجمجوم ينتقد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 21 سبتمبر 2019, 03:56 مساء
عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة (أرشيفية : الإنترنت)


أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، عن انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم منتصف شهر نوفمبر المقبل، طالبا من الأندية تحديد مطالبها مع لجنة المسابقات قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن» الجمعة.

وبعد تصريحه مباشرة انتقد عضو مجلس إدارة الاتحاد، نوري جمجوم، الإعلان عن الموعد دون الرجوع إلى اجتماع المجلس كاملا، قائلا عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»: «لا نعلم شيئا عن انطلاق الدوري وموعده.. ربما تقرر ذلك في اجتماع مغلق بين رئيس الاتحاد عبدالحكيم الشلمانى ويونس الكزة على هامش ملتقى الحكام بتونس».

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