مشاركة ليبية في بطولة شمال أفريقيا بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 21 سبتمبر 2019, 03:52 مساء

بمشاركة فرق ليبية وتونسية انطلقت في مدينة جرجيس بطولة شمال أفريقيا للناشئين، التي ينظمها نادي ترجي جرجيس، وتستمر حتى الأربعاء المقبل تحت شعار «كرة القدم تجمعنا».

تأتي المشاركة الليبية من خلال فريق مدرسة طرابلس للناشئين وفريق أمل ليبيا بفريقين لكل فئة من مواليد 2005 و2008 وبمشاركة ست فرق تونسية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، قال المدرب بمدرسة طرابلس عبدالباسط شنقب «إن الهدف من المشاركة كسب الخبرة للناشئ وهو صغير والاحتكاك في سن مبكرة، وتعليم الصغار أهمية تمثيل ليبيا في المحافل الرياضية، وهي ثاني مشاركة للمدرسة في مثل هذه البطولات الخارجية، وكانت الأولى لها فوائد عديدة منذ عام».

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