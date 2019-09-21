المرج تحتضن التجمع الأول لاختيار منتخب ليبيا لكرة اليد

جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)



يختتم اليوم، السبت، بقاعة مدينة المرج التجمع الأول لاختيار لاعبي المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد، تحت إشراف المدرب التونسي محمد الصغير، استعدادًا لبطولة أفريقيا المقبلة في تونس في يناير المقبل، والمؤهلة لنهائيات بطولة العالم في مصر، بحضور اللاعبين المختارين من اتحادي المنطقتين الثانية والرابعة.

من نادي النصر محمد أبعيرة وسراج الجحاوي وعلي يوسف وعبدالقادر التارقي. ومن الهلال سند الدريك ويوسف الشعافي ومحمد الربع ومحمد الفزاني. ومن الأهلي بنغازي مفتاح بن يونس ومحسن معوال وصلاح الدين أدغيم ومحمد عبدالحفيظ وعلي البرناوي وإبراهيم البرناوي وإبراهيم التاروغي وعبدالحكيم عياد. ومن نادي الأخضر أكرم مفتاح وحسن عبدالباسط وعلي أحمد عبدالله وفضل المهدي. ومن دارنس أحمد أرحيم وأنس أدوال وحمزة ميكائيل ومعتز فرج.

ومن المروج قيس عنانة ومحمد التاورغي وعماد أبوعجيلة وإسحاق عاشور وإبراهيم صالح. ومن نادي الكفاح محمد بو خالد وعبدالواحد الصالحين وأكرم عبدالرحيم. ومن نادي الكرامة ناصف عبدالفتاح ومحمد إبريك وسند الصالحين ومحمد عقيلة وفرج حسني.

يذكر أن تجمعا مماثلا للاعبين المختارين من أندية المنطقة الغربية سيقام بصالة نادي الجزيرة بزوارة، وأصحاب التراتيب الستة في بطولة أفريقيا في تونس سيتأهلون لنهائيات كأس العالم لكرة اليد في مصر.