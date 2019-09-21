نجاح بطولة «عمر المختار» لفروسية قفز الحواجز

منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

نظمت أمس، الجمعة، مدرسة فرسان المتوسط ببنغازي النسخة الثانية من بطولة «عمر المختار» لفروسية قفز الحواجز مبتدئين وناشئين والفئة المفتوحة، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

1- فئة المبتدئين

توج بأول الترتيب الفارس عبدالمهيمن العبيدي مع الجواد الأسطورة، بزمن 43.90 ثانية. وجاء ثانيا الفارس أحمد بعيو على نفس الجواد الأسطورة، بزمن 43.03 ثانية، وكلاهما من نادي شهداء بنغازي. وثالث الترتيب الفارس سراج القداري من نادي عمر المختار مع الفرس وردة المختار، بزمن 43.45 ثانية.

2- فئة الناشئين

فاز بالترتيب الأول الفارس حسن فؤاد المجراب من نادي عمر المختار مع الفرس العنود، بزمن 44.72 ثانية. وجاءت ثانيا الفارسة رناد العبيدي من مدرسة فرسان المتوسط مع الجواد زعفران، بزمن 45.60 ثانية. وثالثا الفارس يونس الشيخي من مدرسة شهداء الرحبة مع الجواد وعد الرحمن، بزمن 47 ثانية.

3- الفئة المفتوحة

فاز بالترتيب الأول الفارس مروان النايلي من نادي شهداء بنغازي مع الجواد نجم، برصيد 65 نقطة، بزمن 40.60 ثانية. وجاء ثانيا الفارس عمر الحمروش من نادي عمر المختار، برصيد 65 نقطة، بزمن 50.22 ثانية. وجاء ثالثا الفارس صهيب المنصوري من فرسان المتوسط، برصيد 61 نقطة، بزمن 42.28 ثانية.

يذكر أن مدرسة فرسان المتوسط التي نظمت مؤخرا لعقد أندية الفروسية في ليبيا، والتي يتولى إدارتها عبدالله المنصوري، حالفها النجاح والتوفيق في تنظيم البطولة وستعطي الإضافة لرياضة الفروسية الليبية.