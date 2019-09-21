«حديدية ليبيا» تواجه منتنغرو والأرجنتين في «دولية موناكو»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 21 سبتمبر 2019, 03:44 مساء
«حديدية ليبيا» تواجه منتنغرو والأرجنتين (إنترنت)

تنطلق اليوم، السبت، بطولة موناكو الدولية للكرة الحديدية فئتي 18 و23 عاما بمشاركة قرابة 90 لاعبا من ليبيا وتونس والبرازيل وإيطاليا وتشيلي وكرواتيا وموناكو ومنتنغرو وأستراليا وروسيا والأرجنتين وكرواتيا وصربيا وأستراليا وسويسرا وسلوفينيا واليابان.

في بطولة 18 وزعت الفرق المشاركة على أربع مجموعات.
المجموعة الأولى: كرواتيا والبرازيل وموناكو 2.
المجموعة الثانية: سلوفينيا وإيطاليا وتشيلي.
المجموعة الثالثة: ليبيا وموناكو 1 ومنتنغرو.
المجموعة الرابعة: تونس والأرجنتين وأستراليا.
وتواجه ليبيا منتنغرو في افتتاح منافسات فئة 18عاما.

وفى بطولة 23 عاما وزعت الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات أيضا.
المجموعة الأولى: موناكو واليابان وصربيا وروسيا.
المجموعة الثانية: تونس وسلوفينيا والبرازيل وموناكو.
المجموعة الثالثة: ليبيا وإيطاليا والأرجنتين.
المجموعة الرابعة: كرواتيا ومنتنغرو وأستراليا وسويسرا.

منتخب ليبيا 18 عاما يتكون من اللاعبين: ضياء القماطي ووسيم صداع ومحمد كمال. ويواجه في الافتتاح منتخب مونتنغرو. أما منتخب 23 فمكون من اللاعبين: علي الصغير ومالك القماطي، ويواجه اليوم منتخب الأرجنتين.

يذكر أن منتخب ليبيا للكرة الحديدية سيتوجه عقب البطولة إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم للكرة الحديدية للشباب.

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