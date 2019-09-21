14 فارسا ليبيا في «دولية الحواجز» بالكرم التونسية

تونس تستقبل 14 فارسا ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

وصل أمس، الجمعة، إلى تونس 14 فارسا ليبيا رفقة 16 جوادا للمشاركة في بطولة الكرم الدولية بتونس، التي ستنطلق الأربعاء المقبل، وتتواصل لمدة خمسة أيام.

ويمثل ليبيا في المنافسات الفرسان:

1- محمود البدري - نادي عمر المختار - بنغازي.

2- حمودة بن جليل - نادي عمر المختار - بنغازي.

3- معتز الخماس - نادي تسونامي - الزاوية.

4- عبدالجواد عبدالحميد - نادي تسونامي - الزاوية.

5- عبدالرحيم مليطان - نادي الخيالة - مصراتة.

6- بدر قصيبات - نادي المغيرات - بنغازي.

7- سيف الله سعيد - نادي المغيرات - طرابلس.

8- محمد النعاس - نادي القادسية - طرابلس.

9- إيهاب الزواوي - نادي المغيرات - طرابلس.

10- طلال إبراهيم - نادي البتول - طرابلس.

11- علي المرادي - نادي المغيرات - طرابلس.

12- خيرالدين السنوسي المغربي - نادي الشموخ - طرابلس.

13- مهند السنوسي - نادي الشموخ - طرابلس.

14- رامي الأمين - نادي الشمس - طرابلس.