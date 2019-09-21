14 فارسا ليبيا في «دولية الحواجز» بالكرم التونسية

وصل أمس، الجمعة، إلى تونس 14 فارسا ليبيا رفقة 16 جوادا للمشاركة في بطولة الكرم الدولية بتونس، التي ستنطلق الأربعاء المقبل، وتتواصل لمدة خمسة أيام.
ويمثل ليبيا في المنافسات الفرسان:
1- محمود البدري - نادي عمر المختار - بنغازي.
2- حمودة بن جليل - نادي عمر المختار - بنغازي.
3- معتز الخماس - نادي تسونامي - الزاوية.
4- عبدالجواد عبدالحميد - نادي تسونامي - الزاوية.
5- عبدالرحيم مليطان - نادي الخيالة - مصراتة.
6- بدر قصيبات - نادي المغيرات - بنغازي.
7- سيف الله سعيد - نادي المغيرات - طرابلس.
8- محمد النعاس - نادي القادسية - طرابلس.
9- إيهاب الزواوي - نادي المغيرات - طرابلس.
10- طلال إبراهيم - نادي البتول - طرابلس.
11- علي المرادي - نادي المغيرات - طرابلس.
12- خيرالدين السنوسي المغربي - نادي الشموخ - طرابلس.
13- مهند السنوسي - نادي الشموخ - طرابلس.
14- رامي الأمين - نادي الشمس - طرابلس.