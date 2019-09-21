40 لاعبا في «تنشيطية التنس» بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 21 سبتمبر 2019, 01:30 مساء
ملاعب المدينة الرياضية تستقبل بطولة طرابلس للتنس (تصوير - إمحمد اللموشي)

تختتم اليوم، السبت، على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بطولة طرابلس التنشيطية للتنس الأرضي (12، 14 عاما) تحت إشراف وتنظيم اتحاد طرابلس للتنس والإسكواش بمشاركة أكثر من 40 لاعبا يمثلون مدارس الريقاطة وأبي ستة وناشئي طرابلس.

من بين النتائج المسجلة في الفئتين فوز محمود شحاتة على سامي مراد بمجموعتين لواحدة (6/3، 5/7،10/8)، وفوز أبوبكر يوسف على مهند الفرجاني بمجموعتين (6/2،6/3)،ومحمد القبلاوي على بحر المنتصر (6/3،6/1)، وفوز صفوان الزيادي على أحمد العلوي (6/0،6/0)، وشعيب الكوني على محمد الوحيدي (6/1،6/1)، وإلياس إسكندر على عبدالمهيمن الميري (6/0،6/0)، وفوزي همام التكماك على أحمد الحضيري (6/1،6/1)، وعبدالرؤوف أبوقصيعة على عبدالعزيز الطوير (6/1،6/1)، ومحمد وليد على عبدالمهيمن الميري (6/0،6/3).

وفي أبرز المباريات وأقواها فوز صفوان الزيادي على هاشم الفزاني بمجموعتين مقابل واحدة (3/6،6/2،10/6)، بينما فاز إلياس مسلم على علي عبد الحميد الشريف في مباراة تواصلت لساعة ونصف الساعة بنتيجة مجموعتين لواحدة (7/6،6/0،10/4)، بينما تميزت مباراة إلياس مسلم مع اللاعب عبدالحميد الشريف بالندية وكانت لصالح الشريف، بعد منافسة قوية استمرت لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

وتقام اليوم في أدوار نصف النهائي منافسات فئة 12 عاما وتجمع إبراهيم الشتيوي بهمام التكماك ومؤنس شحاتة يتبارى وعبدالرحمن أبوقصيعة.

وفي فئة 14 عاما إلياس إسكندر يلتقي هاشم الفزاني، وصفوان الزيادي يتبارى وعبدالنور الوحيدي، ويتولى إدارة البطولة علي قشوط والحكم العام معتصم هلال واللجنة الفنية للبطولة عبدالحكيم الجطيلي ومروان الرايس.

ملاعب المدينة الرياضية تستقبل بطولة طرابلس للتنس (تصوير - إمحمد اللموشي)
ملاعب المدينة الرياضية تستقبل بطولة طرابلس للتنس (تصوير - إمحمد اللموشي)
ملاعب المدينة الرياضية تستقبل بطولة طرابلس للتنس (تصوير - إمحمد اللموشي)
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