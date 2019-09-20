الهيئة العامة للشباب والرياضة تدعو إلى المشاركة في مخيم الدوحة الشبابي

دعت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق «الراغبين» بالمشاركة في مخيم الدوحة الشبابي للعمل التطوعي والإنساني إلى التسجيل، مشيرة إلى أن آخر موعد هو 28 سبتمبر الجاري.

ولفتت الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى أن «أهداف مخيم الدوحة الشبابي تنمية قدرات الشباب المسلم في مجالات الإغاثة وإدارة الكوارث، ومناقشة تجارب بعض الدول الإسلامية في العمل التطوعي والإنساني والإغاثي وتحفيز الشباب على اكتساب ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي».

وتستقبل العاصمة القطرية، الدوحة، فعاليات المخيم بصفتها «عاصمة الشباب الإسلامي» في الفترة من 28 أكتوبر، إلى 6 نوفمبر 2019.