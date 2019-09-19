الأهلي بنغازي يواجه الهلال وديًّا استعدادًا للإسماعيلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 19 سبتمبر 2019, 11:04 مساء
مباراة الأهلي بنغازي والإسماعيلي في الذهاب (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق الأهلي بنغازي مع فريق الهلال وديًّا، وذلك بملعب نادي الأهلي بحي الزيتون في بنغازي، يوم السبت المقبل الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

تأتي هذه المباراة الودية في إطار استعداد الأهلي لمباراة الإياب والتي ستقام في تونس على أرضية ملعب المنستير بتونس، مع فريق الإسماعيلي المصري، في إياب دورالـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستقام الجمعة الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفاز الإسماعيلى على الأهلي بنغازي، بنتيجة (4-2) في المباراة التي أُقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس.

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