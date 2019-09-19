منتخب ليبيا للقوة البدنية يواصل استعداداته لبطولة جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 07:56 مساء
المنتخب الليبي للقوة البدنية (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل منتخب ليبيا للقوة البدنية تدريباته اليومية في معسكره الخارجي بتونس، تحت إشراف مدربه الوطني طارق مخلوف ومساعده علي أبو كيل، استعدادًا لبطولة أفريقيا التي ستقام بجنوب أفريقيا بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك 13 لاعبًا مع المنتخب الليبي وهم محمد الوسيع وحسين أكديش وعلاء الدين محمد وعادل الجزيري ونورالدين دعبس وأحمد الدروقي وحسين فيدان وإسلام مرواس وعبدالرحمن موسى وعبدالله أبودبوس وسعيد الحاسي وزيد الفلاح.

وسيرافق البعثة في رحلتها إلى جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، وعضو الاتحاد أكرم البوعيشي، والحكم طارق صقر والإعلامي صلاح نجم. 

يذكر أن لعبة القوة البدنية الليبية لها تاريخ حافل ومشرف على جميع الأصعدة عربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا، ومن بينها التتويج بسبع ميداليات في عالمية القوة البدنية بتكساس الأميريكية 2016 وأبطال العرب وأفريقيا في المغرب (أكتوبر 2018) بـ29 ميدالية «26 ذهبية + 2 فضية + 1 برونزية».

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