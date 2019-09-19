3 من نجوم الأهلي طرابلس السابقون يعبرون عن مشاعرهم في ذكرى تأسيس النادي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 19 سبتمبر 2019, 07:35 مساء
لاعب الأهلي طرابلس السابق صالح صولة. (أرشيفية : إنترنت)

عبر عدد من نجوم الأهلي طرابلس لكرة القدم السابقين عن مشاعرهم وآرائهم في الذكرى الـ69 لتأسيس النادي، وذلك عبر صفاتحهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشاد نائب رئيس النادي ولاعبه السابق، علي الأسود، بدور الهاشمي البهلول أحد الرموز الأهلاوية، الذي يعاني حاليًا المرض، باعتباره مدرب الأهلي السابق وأحد أبرز لاعبيه وإداريه ومدرب المنتخب الليبي لكرة القدم السابق، موجهًا التهاني له واعتبره قيمة كبيرة في تاريخ المؤسسة.

وكتب لاعب الأهلي طرابلس السابق عبد السلام الكوت، مهنئًا القيصر، الهاشمي البهلول، متمنيًا له الشفاء العاجل في هذه الذكرى.

في حين اعتبر لاعب الأهلي طرابلس السابق صالح صولة، أن وصول الفريق للمباراة النهائية أمام الأهلي المصري في كأس كؤوس أفريقيا لكرة القدم العام 1984، من الإنجازات التي تذكر في تاريخ المؤسسة، متطرقًا لذلك الجيل من اللاعبين في الثمانينات باعتباره أحدهم.

وقررت جماهير نادي الأهلي طرابلس إطلاق اسم قيصر الكرة الليبية كما يطلق عليه، الرياضي والمدرب الهاشمي البهلول، على الملعب المعشب الجديد الذي سيفتتح مساء اليوم، عرفانًا وتقديرًا لهذه القامة الرياضية.

وسيتخلل الحفل، الذي سينطلق في مساء اليوم، العديد من الفعاليات من بينها مباراة كرة قدم استعراضية بين قدامى لاعبي الزعيم، تجمع بين نجوم الأهلي السابقين خلال عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات والنجوم المعتزلين حديثًا، وذلك بمعلب النادي، مع عرض لمجموعة أفلام بويز وروابط المشجعين.

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