تعرف على لاعبي تجمع المنطقتين الثانية والثالثة بالمرج لاختيار منتخب اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 19 سبتمبر 2019, 07:09 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

يبدأ مدرب منتخب ليبيا لكرة اليد، التونسي محمد الصغير، اختياراته المبدئية لقائمة المنتخب استعدادًا لبطولة أفريقيا المقبلة بتونس والمؤهلة لنهائيات بطولة العالم.

يستعد منتخب ليبيا بتجمعين، الأول بمدينة المرج يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويضم اللاعبين المختارين من المنطقتين الثانية والرابعة.

وأعلن اتحاد المنطقة الثانية أسماء لاعبي فرق اتحاد المنطقة الذين سيدخلون التجمع الأول بقاعة المرج للألعاب الرياضية.

أسماء اللاعبين من نادي النصر هم: محمد علي أبعيرة وسراج عبد الكريم الجحاوي وعلي يوسف منصور وعبد القادر التارقي.

ومن نادي الهلال: سند محمد الدريك ويوسف سعد الشعافي ومحمد حافظ الربع ومحمد جلال الفزاني.

ومن نادي الأهلي بنغازي: مفتاح محمود بن يونس ومحسن محمد معوال وصلاح الدين عبد الله أدغيم ومحمد خليفة عبد الحفيظ وعلي حمزة البرناوي وإبراهيم حمزة البرناوي وإبراهيم فتحي التاروغي وعبد الحكيم عياد أحمد.

كما أعلن اتحاد المنطقة الرابعة أسماء لاعبي فرق اتحاد المنطقة الذين سيدخلون التجمع الأول بقاعة المرج، حسب الصفحة الرسمية للجنة الإعلامية لكرة اليد.

وجاءت أسماء اللاعبين من المنطقة الرابعة كالتالي، من نادي الأخضر: أكرم مفتاح خليفة وحسن عبد الباسط محمد وعلي أحمد عبد الله وفضل المهدي فضل.

ومن نادي دارنس: أحمد سعد أرحيم وأنس عبد السلام أدوال وحمزة عبد العزيز مكائيل ومعتز فرج.

ومن نادي المروج: قيس فوزي عناته ومحمد مفتاح التاورغي وعماد مفتاح أبوعجيلة وإسحاق فتحي عاشور وإبراهيم صالح أبو أقعيقص.

وينضم من نادي الكفاح: محمد عبد الله بو خالد وعبد الواحد فرج الصالحين وأكرم عبد الرحيم عبد الكريم.

أما من نادي الكرامة: ناصف عبد الفتاح فرج ومحمد موسى إبريك وسند ناصر الصالحين ومحمد فرج عقيلة وفرج حسني يونس.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المدرب الصغير على اتصال مع اللاعبين الليبيين المحترفين بالدوري التونسي للوقوف على مستواهم الفني.

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