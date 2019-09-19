الزمالك المصري في ضيافة النصر وديًّا

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره النصر الليبي. (أرشيفية : إنترنت)

يستضيف فريق النصر الليبي، نظره الزمالك المصري، في مباراة ودية على أرضية ملعب بنينا الدولي في بنغازي، بعد شهرين.

وتأتي المباراة الودية بين النصر والزمالك، في مناسبة اعتزال نجم المنتخب الوطني ولاعب فريق النصر خالد حسين.

وكان وفد من نادي النصر أجرى زيارة الثلاثاء إلى نادي الزمالك في مقره بالجيزة، التقى خلالها رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، وتم خلال اللقاء تبادل الحديث عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع شباب وأبناء الوطن الواحد في ليبيا ومصر.

كما رحب رئيس بعثة نادي النصر، الدكتور عادل الأوجلي بالمستشار، وأشاد بالتطور الكبير والنقلة الهائلة التي شهدها النادي الأبيض في عهد توليه رئاسة القلعة البيضاء.

وقدم الأوجلي التهنئة للفريق الأول بنادي الزمالك في مناسبة تتويجه ببطولة كأس مصر، وتمنى لهم التوفيق في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي المصري المقرر لها غدًا الجمعة.

كما وجه الأوجلي الدعوة لفريق الزمالك الأول لكرة القدم لزيارة مدينة بنغازي، لإجراء مباراة ودية مع فريق النصر في أقرب وقت ممكن، للمساهمة في دعم ليبيا نحو مساعيها لرفع الحظر عن الملاعب في ليبيا.