إطلاق اسم الهاشمي البهلول على الملعب المعشب الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 19 سبتمبر 2019, 07:02 مساء
إطلاق اسم الهاشمي البهلول على الملعب المعشب الجديد. (إنترنت)

احتفالًا بالذكرى الـ 69 لتأسيس نادي أهلي طرابلس، وفي الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم الخميس بملعب النادي بطرابلس، قررت جماهير النادي إطلاق اسم قيصر الكورة الليبية كما يطلق عليه، الرياضي والمدرب الهاشمي البهلول، على الملعب المعشب الجديد الذي سيفتتح مساء، عرفانًا وتقديرًا لهذه القامة الرياضية.

وسيتخلل الحفل، الذي سينطلق في مساء اليوم، العديد من الفعاليات من بينها مباراة كرة قدم استعراضية بين قدامى لاعبي الزعيم، تجمع بين نجوم الأهلي السابقين خلال عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات والنجوم المعتزلين حديثًا، وذلك بمعلب النادي، مع عرض لمجموعة أفلام بويز وروابط المشجعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
«قوة حماية طرابلس» تدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار ونبذ الإرهاب والفساد
ليبيا
رئيس ألمانيا يدعو إلى مبادرة مع إيطاليا وفرنسا «لمنع تآكل الدولة الليبية»
ليبيا
70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
مصرف الوحدة يرفع سقف المرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعلن موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية
ليبيا
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بوغاتي» تطلق السيارة الأسرع في العالم