إطلاق اسم الهاشمي البهلول على الملعب المعشب الجديد

إطلاق اسم الهاشمي البهلول على الملعب المعشب الجديد. (إنترنت)

احتفالًا بالذكرى الـ 69 لتأسيس نادي أهلي طرابلس، وفي الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم الخميس بملعب النادي بطرابلس، قررت جماهير النادي إطلاق اسم قيصر الكورة الليبية كما يطلق عليه، الرياضي والمدرب الهاشمي البهلول، على الملعب المعشب الجديد الذي سيفتتح مساء، عرفانًا وتقديرًا لهذه القامة الرياضية.

وسيتخلل الحفل، الذي سينطلق في مساء اليوم، العديد من الفعاليات من بينها مباراة كرة قدم استعراضية بين قدامى لاعبي الزعيم، تجمع بين نجوم الأهلي السابقين خلال عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات والنجوم المعتزلين حديثًا، وذلك بمعلب النادي، مع عرض لمجموعة أفلام بويز وروابط المشجعين.