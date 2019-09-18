مباراة استعراضية في احتفال ذكرى تأسيس أهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 10:10 مساء
نادي أهلي طرابلس يحتفل بالذكرى الـ69. (إنترنت)

تحتفل جماهير نادي أهلي طرابلس مساء غدٍ الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساء بالذكرى الـ69 حيث تأسس النادي في 19 سيبتمبر العام 1950.

وتقام احتفالية جماهيرية لجماهير وعاشق نادي أهلي طرابلس من مختلف مناطق ليبيا. 

وبهذه المناسبة سيتم الافتتاح الرسمي لملعب الفئات السنية بعد تغيير أرضيته العشبية الجديدة، كما تقام مباراة استعراضية بين قدمى لاعبي الزعيم تجمع بين نجوم الأهلي السابقين خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات والنجوم المعتزلين حديثًا وذلك بمعلب النادي، مع عرض لمجموعة أفلام بويز وروابط المشجعين.

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