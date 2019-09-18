14 لاعبًا من بنغازي في تجمع اختيار منتخب اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 07:50 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مصدر باتحاد كرة اليد بالمنطقة الثانية مشاركة 14 لاعبًا من أنديه «النصر» و«الهلال» و«أهلي بنغازي» في التجمع الذي يقام بمدينة المرج يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويأتي التجمع لاختيار العناصر المتميزة لضمها للمنتخب الليبي، الذي سيبدأ استعداده للمشاركة في بطولة أفريقيا بتونس بداية العام المقبل.

وضمت القائمة محمد بعيرة وسراج عبدالكريم وعلي يوسف وعبدالقادر التاورغي (النصر)، وسند الدريك ويوسف الشعافي ومحمد الربع ومحمد الفزاني (الهلال).

كما ضمت القائمة مفتاح بن يونس ومحسن معوال وصلاح الدين أدغيم ومحمد خليفة وعلي البرناوي وإبراهيم التاورغي وعبدالحكيم عياد.

يذكر أن التجمع سيتواصل ليومين وسيقام تجمع مماثل بمدينة زوارة للاعبين المختارين من المنطقة الغربية.

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