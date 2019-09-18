المنتخب الليبي في ضيافة المغرب وديًا.. أكتوبر المقبل

جانب من مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

يخوض المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مباراتين وديتين على أرضه أمام كل من المنتخب الليبي والغابون وذلك في أكتوبر المقبل.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، منتخب «أسود الأطلس» يواجه ضيفه منتخب ليبيا يوم 11 أكتوبر على أن يلعب بعدها بأربعة أيام مع الغابون، وفقًا لـ«رويترز».

وكان المنتخب المغربي خاض مباراتين وديتين في بداية الشهر الجاري بمراكش حيث تعادل 1-1 بصعوبة أمام منتخب بوركينا فاسو قبل أن يفوز 1-0 على النيجر.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة موريتانيا في نوفمبر المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

كما يستعد منتخب ليبيا لمواجهة تونس في التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحلين الـ«شان» المقرر إقامتها في إثيوبيا 2010، وكذلك التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» بالكاميرون، حيث يقع منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة وتضم تونس أيضًا وغينيا الاستوائية وتنزانيا.