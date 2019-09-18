المنتخب الليبي في ضيافة المغرب وديًا.. أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 06:08 مساء
جانب من مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

يخوض المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مباراتين وديتين على أرضه أمام كل من المنتخب الليبي والغابون وذلك في أكتوبر المقبل.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، منتخب «أسود الأطلس» يواجه ضيفه منتخب ليبيا يوم 11 أكتوبر على أن يلعب بعدها بأربعة أيام مع الغابون، وفقًا لـ«رويترز».

وكان المنتخب المغربي خاض مباراتين وديتين في بداية الشهر الجاري بمراكش حيث تعادل 1-1 بصعوبة أمام منتخب بوركينا فاسو قبل أن يفوز 1-0 على النيجر.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة موريتانيا في نوفمبر المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

كما يستعد منتخب ليبيا لمواجهة تونس في التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحلين الـ«شان» المقرر إقامتها في إثيوبيا 2010، وكذلك التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» بالكاميرون، حيث يقع منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة وتضم تونس أيضًا وغينيا الاستوائية وتنزانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل