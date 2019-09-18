بالصور.. وفد النصر يزور مرتضى ويدعو الزمالك إلى مباراة ودية في ليبيا

تبادل الدروع التذكارية بين الزمالك والنصر (المركز الإعلامي)

زار وفد يمثل بعثة نادي النصر، نظيره نادي الزمالك في مقره بالجيزة، الثلاثاء، على خلفية وجود فريق الكرة الأول بنادي النصر في مصر لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، بحضور رجل الأعمال الليبي خليفة الأصفر.

والتقى الوفد الليبي رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، وتم خلال اللقاء تبادل الكلمات الترحيبية، حيث رحب المستشار بوفد نادي النصر، وتمنى لهم التوفيق في قادم المواعيد المحلية والأفريقية.

وأكد مرتضى منصور عمق العلاقات التاريخية التي تجمع شباب وأبناء الوطن الواحد في ليبيا ومصر، فضلا عن حرصه الشخصي على استمرارها وتواصلها ودعمها باستمرار، كما رحب رئيس بعثة نادي النصر، الدكتور عادل الأوجلي بالمستشار، وأشاد بالتطور الكبير والنقلة الهائلة التي شهدها النادي في عهد توليه رئاسة القلعة البيضاء.

وقدم الأوجلي التهنئة للفريق الأول بمناسبة تتويجه ببطولة كأس مصر، وتمنى للزمالك التوفيق في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي الجمعة المقبل، وفي قادم المواعيد المحلية والأفريقية.

كما وجه الدعوة لفريق الزمالك الأول لكرة القدم لزيارة مدينة بنغازي، لإجراء مباراة ودية مع فريق النصر في أقرب وقت ممكن، للمساهمة في دعم ليبيا نحو مساعيها لرفع الحظر عن الملاعب في ليبيا.

محرر الوسط مع مرتضى منصور (المركز الإعلامي)

تبادل العلاقات بين الزمالك والنصر (المركز الإعلامي)

محرر الوسط يتابع حديث خليفة الأصفر (المركز الإعلامي)

جلسة ودية بين الأشقاء في النصر والزمالك (المركز الإعلامي)