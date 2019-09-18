جدية في تدريبات منتخب ليبيا على أرض تونس

المنتخب الوطني الليبي للمحليين يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)

يواصل المنتخب الوطني الليبي للمحليين تدريباته على ملعب الجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعداد للقاء نظيره التونسي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان» 2020.

وتقام المباراة بين منتخب ليبيا الوطني والتونسي، السبت المقبل، في تمام الساعة 8:15 بتوقيت ليبيا.

استأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته بمعسكره التدريبي في تونس، في محطته ومرحلته التدريبية الأخيرة، وواصل استعداداته لاستحقاقاته المقبلة على صعيد تصفيات بطولتي أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان 2020»، وتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون «كان 2021».

خاض المنتخب الوطني خلال معسكره التدريبي الأول في المغرب مباراتين وديتين ضمن أجندة أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمام كل من بوركينا فاسو فقدها بهدف لصفر، وأمام النيجر التى تفوق فيها بهدفين.