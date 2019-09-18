ليبيا تبدأ مشاركاتها في «أفريقية ألعاب القوى للصم» الأربعاء

نيروبي تستقبل بعثة منتخب ليبيا لألعاب القوى للصم (أرشيفية : الإنترنت)

وصلت أمس، الثلاثاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعثة منتخب ليبيا لألعاب القوى للصم، للمشاركة في أول بطولة أفريقية لألعاب القوى للصم، التي تتواصل حتى الأحد المقبل.

وغابت ليبيا عن المنافسات، أمس الثلاثاء، في سباقي رمي القرص والـ400 متر، للوصول المتأخر إلى نيروبي، على أن تكون المشاركة، اليوم الأربعاء، بأربعة متسابقين، وهم: صالح سالم في سباق 400 متر جري، وفي دفع الجلة، بثلاثة رياضيين: عمر ذياب ونضال أبوشعل ومحمد مفتاح.

يذكر أن ليبيا تشارك في المحفل الأفريقي بثمانية رياضيين، حيث جاءت الاستعدادات في اللحظات الأخيرة قبل الانطلاق، كما تعول البعثة الليبية آمالا كبيرة على رياضييها في تقديم إنجاز جديد يحسب لهم.