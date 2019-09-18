بفارق الأهداف أشبال الأهلي بنغازي أبطال اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 12:29 مساء
أشبال يد الأهلي بنغازي في الصدارة (فيسبوك)

توج أشبال فريق الأهلي بنغازي أبطالا لكرة اليد بالمنطقة الثانية بفارق الأهداف عن فريق النصر، الذي فاز أمس بالانسحاب على قار يونس، وحسب الإحصائية التي كشفها رئيس اتحاد المنطقة الثانية خميس المغربي، يكون الأهلي بنغازي في القمة والترتيب العام على النحو التالي.

أولا: الأهلي بنغازي بـ19 نقطة 300 هدف وعليه 170 (+130).

ثانيا: النصر 19 نقطة 245 هدفا وعليه 138 (+107).

ثالثا: النجمة 15 نقطة 215 هدفا وعليه 166 (+49).

رابعا: بنغازي الجديدة 3 نقاط 161 هدفا وعليه 238 (- 77).

خامسا: قار يونس 3 نقاط 106 أهداف وعليه 313 (- 207).

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