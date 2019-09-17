مواهب واعدة في تجمع ملاكمي طرابلس

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (المركز الإعلامي)

أبدى مدرب منتخب ليبيا للملاكمة تحت 17 عاما، عبدالحكيم عمار، إعجابه بعدد من المواهب التي برزت في تجمع أمس بصالة الاتحاد العسكري بطرابلس، ومن بينهم حسن الأحنف وعبدالمعز سمومة وعبدالمجيد الككلي وأحمد الغناي.

وأضاف عمار أن تجمعا سيقام لناشئي مصراتة، أول نوفمبر المقبل، وبعدها تجمع آخر في بنغازي، وذلك لاختيار العناصر الأبرز لتمثيل ليبيا في بطولة الملاكمة العربية للناشئين، التي يستضيفها العراق، ديسمبر المقبل.

يذكر أن تجمع أمس شهد حضور مدير إدارة المنتخبات، عبدالكريم مانيطة، ورئيس فرعي طرابلس، حسين النظيف، والعضو المالي بالاتحاد، عمر الزليطني.