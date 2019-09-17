مهزلة رياضية في دوري «أشبال اليد».. حضر النصر وغاب قاريونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 06:12 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية على صعيد الشباب (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت بطولة أشبال كرة اليد ببنغازي، مهزلة رياضية اليوم الثلاثاء، في ملعب اليد المكشوف بالمدينة الرياضية، في ختام البطولة، وهي غياب أشبال فريق قار يونس، في مباراتهم أمام النصر.

وانتظر حكمي المباراة مرعي نوري وأيمن شقلوف داخل الملعب بصحبة فريق النصر المدة القانونية (15 دقيقة)، وبعدها أنهى المباراة بفوز النصر بنتيجة (15-0)، وينتظر حسبة الأهداف المسجلة بين ناديي النصر وأهلي بنغازي المتساويين في رصيد النقاط بـ19 نقطة لكل منهما.

وبعد قليل ستنطلق المباراة الثانية والتي تجمع النجمة مع بنغازي الجديدة، وحسابيًا وبغض النظر عن نتيجة سيحل النجمة ثالث الترتيب.

وقبل مباراتي اليوم يتصدر الأهلي بنغازي برصيد 19 نقطة وله 253 هدفًا وعليه 171 هدفًا (الفارق + 82 هدفًا) والنصر في رصيده 16 نقطة وله 221 هدفًا وعليه 149 هدفًا (الفارق + 72 هدفًا).

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