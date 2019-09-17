استبعاد مهاجم منتخب ليبيا قبل لقاء تونس

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الليبي بقيادة المدير الفني جلال الدامجة استبعاد المهاجم خالد مجدي لاعب فريق النصر من قائمة الفريق واستدعاء لاعب فريق الاتحاد عمران سالم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة المنتخب التونسي السبت المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلي بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2020.

جاء استبعاد المهاجم خالد مجدي من قائمة المنتخب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه النصر أمام الرجاء المغربي الأحد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم حسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة.

الجدير بالذكر أن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني قام بإجراء الفحوصات الطبية للاعب بالعاصمة تونس وقد أظهرت التقارير الطبية عن وجود إصابة تحتاج إلى راحة طبية وسيكون خلالها تحت العلاج وبعدها بمقدوره العودة إلى الملاعب.