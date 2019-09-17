الغنيمي في الاتحاد المنستيري

لاعب الوحدة الليبي محمد الغنيمي (فيسبوك)



وقَّع المهاجم الليبي محمد الغنيمي عقدًا لمدة موسم واحد مع «الاتحاد المنستيري» التونسي قادمًا من نادي «الوحدة» بطرابلس.

الغنمي من مهاجمي فريق «الوحدة» وكان أول ظهور له في الدوري التنشطي، الذي برز خلاله وسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى «أبوسليم» في الوقت القاتل، حيث يتميز بالسرعة والمرواغة.

وسبق وطلبت إدارة نادي «الاتحاد المنستيري» التونسي في رسالة رسمية إلى نادي «الوحدة» بطرابلس، الحصول على خدمات الغنيمي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إمكانية الشراء بمبلغ 20 ألف دولار في المستقبل القريب حال التوصل إلى اتفاق واستقرار اللاعب فنيًّا مع الفريق بحفظ حق ناديه التونسي في الشراء النهائي، إلا أن إدارة نادي «الوحدة» رفضت في وقت سابق منح حق الاحتراف للاعب لأسباب غير معلنة، قبل أن تشهد انفراجة جديدة.