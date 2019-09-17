صبري شنيبة يتوج بذهبية نخبة القوس والسهم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 04:06 مساء
منافسات سابقة في القوس والسهم (أرشيفية : الإنترنت)

توج رامي سيدي سليم صبري شنيبة بالقلادة الذهبية لبطولة السهم والقوس خلال منافسات الاتحاد التي جرت بملعب سيدي سليم تحت إشراف وتنظيم اتحاد القوس والسهم بمشاركة 10 رماة تنافسوا في 6 جولات بواقع جولتين يوميا.

جاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج رامي سيدي سليم صبري شنيبة بالميدالية الذهبية ونال رامي الاتحاد العسكري مهند المجريسي الميدالية الفضية وتوج الرامي علي الغراري لاعب سيدي سليم بالميدالية البرونزية ورابع الترتيب عماد النعاس لاعب اتحاد الخمس وخامسا عبدالرؤوف شنيبة لاعب سيدي سليم.

يشار إلى أن أصحاب التراتيب الأربعة الأولى سيمثلون ليبيا في البطولة العربية للقوس والسهم بتونس بداية من 21 اكتوبر المقبل.

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