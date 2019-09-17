مبادرة جديدة ببنود للمصالحة في تنس الطاولة الليبية

محمد أبوسيف في الإطار الأيمن وجلال حريز في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

أطلق رئيس الاتحاد الليبي السابق للتنس جلال حريز مبادرة مصالحة بين أسرة اللعبة المعروفة باسم كرة الطاولة عبر الأولمبية الليبية وتحت رعايتها.

وتتركز المبادرة في عدة نقاط من بينها استمرار الاتحاد الذي يترأسه محمد أبوسيف في عمله واعتماد الأندية المتواجدة في الاتحادين في جمعية عمومية واحدة وإلغاء أي عقوبات صدرت على اللاعبين والمدربين والمسؤولين والحكام.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تنافسا وصراعا قويا بين رئيس الاتحاد محمد أبوسيف ورئيس الاتحاد الموازي جلال حريز وكان لها تأثير سلبي على المستوى الفني للعبة من خلال النتائج المسجلة في المشاركات الخارجية.