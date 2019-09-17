ختام اختبارات المرشحين للشارة الدولية في التحكيم

مضمار ألعاب القوى بتونس يستقبل اختبارات اللياقة البدنية (إنترنت)

شهد، أمس الإثنين، مضمار ألعاب القوى بتونس، وبإشراف لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اختبارات اللياقة البدنية بمشاركة 35 حكما دوليا للوسط والمساعدين بالإضافة إلى حكام النخبة.

وشملت الاختبارات الجري لمسافة 75 مترا في زمن لا يزيد عن 15 ثانية والمشي 25 مترا في 15 ثانية لدولي الوسط و18 ثانية للمساعدين والتكرار لـ40 مرة وأيضا الجري بالسرعة القصوى لمسافة40 مترا في زمن 6.2 ثانية والتكرار 6 مرات.

اجتاز الاختبارات بنجاح حكام الوسط الدوليون عبدالواحد حريويده ومعتز الشلماني والمرشحون للشارة الدولية محمد الزروق وأحمد الشلماني وباسط شهوب وحمزة الثموني ومحمد الهوني ومحمد الشحومي.

والمساعدون الدوليون عطية محمد وباسم سيف النصر ووحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز ومجدي كامل والمرشحون الجدد منجي أبوشكيوه وأحمد عوينة وداوود لاغا وعمر بن الخطاب ومحمد بلعم.