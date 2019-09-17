تتويج أشبال يد النصر يتوقف على هزيمة قاريونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 02:59 مساء
فريق أشبال كرة اليد بنادي النصر (المركز الإعلامي)

يسدل الستار، اليوم الثلاثاء، بملعب كرة اليد على بطولة الأشبال لكرة اليد ببنغازي، وفي الجولة الأخيرة تقام بملعب اليد بالمدينة الرياضية مباراتان، الأولى تجمع أشبال النصر مع قاريونس، ويعقبها لقاء النجمة مع بنغازي الجديدة.

وقبل مباراتي اليوم يتصدر الأهلي بنغازي برصيد 19 نقطة وله 253 هدفًا وعليه 171 هدفًا (الفارق + 82 هدفًا) والنصر في رصيده 16 نقطة وله 221 هدفًا وعليه 149 هدفًا (الفارق + 72 هدفًا).

النصر بات مطالبًا بالفوز في مباراته التي ستجمعه اليوم مع قاريونس وبفارق لا يقل عن 11 هدفًا ليتوج ببطولة بنغازي للموسم الرياضي 2018 / 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة مبشرة عن مرضى السرطان