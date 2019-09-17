تتويج أشبال يد النصر يتوقف على هزيمة قاريونس

فريق أشبال كرة اليد بنادي النصر (المركز الإعلامي)

يسدل الستار، اليوم الثلاثاء، بملعب كرة اليد على بطولة الأشبال لكرة اليد ببنغازي، وفي الجولة الأخيرة تقام بملعب اليد بالمدينة الرياضية مباراتان، الأولى تجمع أشبال النصر مع قاريونس، ويعقبها لقاء النجمة مع بنغازي الجديدة.

وقبل مباراتي اليوم يتصدر الأهلي بنغازي برصيد 19 نقطة وله 253 هدفًا وعليه 171 هدفًا (الفارق + 82 هدفًا) والنصر في رصيده 16 نقطة وله 221 هدفًا وعليه 149 هدفًا (الفارق + 72 هدفًا).

النصر بات مطالبًا بالفوز في مباراته التي ستجمعه اليوم مع قاريونس وبفارق لا يقل عن 11 هدفًا ليتوج ببطولة بنغازي للموسم الرياضي 2018 / 2019.