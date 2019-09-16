الخميس.. بطولة تنشيطية مفتوحة للمضرب بطرابلس

منافسات سابقة في التنس الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد الفرعي للتنس والإسكواش بطرابلس بطولة تنشيطية مفتوحة على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس.

وتبدأ البطولة من يوم الخميس المقبل، وعلى الرياضيين التسجيل حتى يوم الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد الفرعي طرابلس.