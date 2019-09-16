الحكم الدولي أيمن الشريف يعلن اعتزاله

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 06:21 مساء
الحكم الدولي أيمن الشريف. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الحكم الدولي أيمن الشريف اعتزاله التحكيم بعد مشور 16 عامًا في المجال التحكيمي.

وقال الشريف في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه راضٍ على ما قدمه للتحكيم المحلي والدولي، موجهًا الشكر لكل مَن وقف معه في مشواره.

كما وجه الشريف الشكر إلى لجنة التحكيم بطرابلس ورؤسائها المتعاقبين على ما قدموه له.

وأفادت مصادر مقربة من اختبارات اللياقة البدنية لحكام كرة القدم التي أُجريت بتونس اليوم الإثنين، بإخفاق الحكمين الدوليين أيمن الشريف وعصام الجهاني لعدم اجتيازهما اختبارات اللياقة البدنية.

وأشرف على الاختبارات لجنة مكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تكونت من الحكمين الدولي المصري عصام عبدالفتاح، والمعد البدني التونسي أبوبكر الحناشي.

ويعد أيمن الشريف من الحكام المتميزين محليًّا ودوليًّا، وحقق نجاحات عديدة خلال السنوات الماضية.

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