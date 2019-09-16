مدرب الرجاء المغربي لـ«بوابة الوسط»: حسمنا التأهل ودرسنا النصر الليبى جيدا

الفرنسي كارتيرون مع محرر الوسط (بوابة الوسط)

عبر المدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي عن سعادته بالفوز الكبير الذى سجله فريقه على حساب فريق النصر ممثل الكرة الليبية ضمن ذهاب دوري الأبطال الأفريقي بثلاثة أهداف لهدف.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين «إن هذا الفوز كان مهما بالنسبة لنا خاصة من الناحية المعنوية، وكنا في أمس الحاجة إليه، بعد خروجنا المبكر والمفاجئ من بطولة كأس العرش المغربي لمصالحة جماهيرنا واستعادة توازننا سريعا، قبل بداية منافسات الدوري المغربي هذا الموسم».

وأضاف قائلا «درسنا جيدا الفريق الليبي المنافس، ونجحنا في الإمساك بخيوط المباراة، والتحكم في مجرياتها منذ بدايتها، وفرضنا أسلوب أدائنا والوصول للشباك وحتى وإن تأخرت الأهداف، إلا أنها جاءت في توقيت مناسب في وقت مبكر وسريع من زمن الشوط الثاني، ثم توالت الأهداف وتمكن فريقي من ترجمة أفضليته وسيطرته الميدانية إلى نتيجة كبيرة، ومريحة أراحت الفريق، وجعلتنا نطمئن على بطاقة العبور والتأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال».

وأكمل «فارق الخبرة والتجربة والنضوج التكتيكي كان واضحا، وعرفت منذ بداية اللقاء أنه يصب في مصلحتنا ويسير في اتجاهنا، أما فريق النصر من الواضح أنه فريق شاب وطموح يفتقد للخبرة والتجربة الأفريقية، حيث قدم جهدا في حدود إمكانياته، وأود أن أحييه على هذا الأداء وأحي لاعبيه الشبان وأتمنى لهم التوفيق في قادم المواعيد».