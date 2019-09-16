مدرب الرجاء المغربي لـ«بوابة الوسط»: حسمنا التأهل ودرسنا النصر الليبى جيدا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 04:31 مساء
الفرنسي كارتيرون مع محرر الوسط (بوابة الوسط)

عبر المدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي عن سعادته بالفوز الكبير الذى سجله فريقه على حساب فريق النصر ممثل الكرة الليبية ضمن ذهاب دوري الأبطال الأفريقي بثلاثة أهداف لهدف.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين «إن هذا الفوز كان مهما بالنسبة لنا خاصة من الناحية المعنوية، وكنا في أمس الحاجة إليه، بعد خروجنا المبكر والمفاجئ من بطولة كأس العرش المغربي لمصالحة جماهيرنا واستعادة توازننا سريعا، قبل بداية منافسات الدوري المغربي هذا الموسم».

وأضاف قائلا «درسنا جيدا الفريق الليبي المنافس، ونجحنا في الإمساك بخيوط المباراة، والتحكم في مجرياتها منذ بدايتها، وفرضنا أسلوب أدائنا والوصول للشباك وحتى وإن تأخرت الأهداف، إلا أنها جاءت في توقيت مناسب في وقت مبكر وسريع من زمن الشوط الثاني، ثم توالت الأهداف وتمكن فريقي من ترجمة أفضليته وسيطرته الميدانية إلى نتيجة كبيرة، ومريحة أراحت الفريق، وجعلتنا نطمئن على بطاقة العبور والتأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال».

وأكمل «فارق الخبرة والتجربة والنضوج التكتيكي كان واضحا، وعرفت منذ بداية اللقاء أنه يصب في مصلحتنا ويسير في اتجاهنا، أما فريق النصر من الواضح أنه فريق شاب وطموح يفتقد للخبرة والتجربة الأفريقية، حيث قدم جهدا في حدود إمكانياته، وأود أن أحييه على هذا الأداء وأحي لاعبيه الشبان وأتمنى لهم التوفيق في قادم المواعيد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات للحفاظ على مضخة الوقود