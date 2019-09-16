«الأوجلي» ينجز مهام النصر في القاهرة بنجاح

الدكتور عادل الأوجلي رئيس بعثة فريق النصر (أرشيفية : الإنترنت)

يبذل الدكتور عادل الأوجلي رئيس بعثة فريق النصر المتواجدة بمصر جهودا كبيرة ومضنية طوال فترة مشاركة ممثل الكرة الليبية الحالية في منافسات دوري أبطال أفريقيا التي خاض خلالها مباراتي الذهاب والإياب أمام عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى ومباراة الذهاب الأولى أمام الرجاء البيضاوي المغربي حيث كان حجم الجهد المبذول واضحا للعيان من خلال تحركاته على كافة المستويات وعلاقاته الواسعة على مستوى التواصل مع الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي «كاف».

وحرص الأوجلي على توفير كل سبل الراحة أمام فرق الأندية الأفريقية التي يستقبلها النصر على ملعبه بالقاهرة والتي نالت شهادات الإشادة والامتنان من الوفود والضيوف ما أعطى أجمل الانطباعات عن الخبرة الليبية والقيادية الإدارية وقدرتها على تحمل المسؤولية حتى في أصعب الظروف وتميزها في كافة المواعيد والمناسبات.

الدكتور عادل الأوجلى عضو مجلس إدارة نادي النصر وعضو لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم يعد شخصية رياضية قيادية بامتياز بدأت علاقته بالمجال الرياضي مبكرا حيث تقلد العديد من المهام والمسؤوليات في العديد من الأندية والمؤسسات الشبابية واللجان الرياضية وجامعة بنغازي العريقة التي تولى الإشراف على أكبر إداراتها وهى إدارة النشاط الطلابي لسنوات طويلة والتي عاد ليترأس ويقود إدارتها من جديد والتي شهدت في عهده فترة ذهبية وزاهية على الصعيد الإداري.