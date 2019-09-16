الكريكشى: من حق الدولة إيقاف الدعم حال مخالفة سياستها

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 04:25 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشى (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشى أن من حق الجهة الحكومية الداعمة بالمال لجميع المؤسسات الرياضية إيقاف أي دعم طالما أنه لا يسير وفق ما تراه الجهة الداعمة.

وأكد في كلمة له على هامش اللقاء التشاوري لهيئة الشباب والرياضة بالفعاليات الرياضية أن اللجنة الأولمبية الدولية تحث على ذلك وبصفته مسؤولا أولمبيا سابقا وأثناء زيارة مقر اللجنة الأولمبية الدولية العام 2013 تم التأكيد له على حق الدولة في التدخل وإيقاف أي دعم بل وإيقاف أي جهة رياضية لا تصرف الدعم وفق سياقه وأن الأولمبية الدولية لا تمانع في ذلك لأن الدولة هي من تدفع.

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