منتخب ليبيا للصم يتجه إلى نيروبي

منتخب ليبيا للصم (فيسبوك)

غادرت مطار مصراتة، الأحد، بعثة المنتخب الوطني الليبي لألعاب القوى للصم في رحلة طويلة من مصراتة إلى مطار قرطاج بتونس، ومنه إلى مطار دبي، ومنه إلى نيروبي بكينيا، للمشاركة في بطولة أفريقيا الأولى لألعاب القوى للصم في نيروبي بالعاصمة الكينية.