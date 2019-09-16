أبونوارة: منصب المدير الفني في اتحاد كرة القدم الليبي مهم

مدرب الأهلي طرابلس السابق والمحلل الرياضي جمال أبونوارة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب مدرب الأهلي طرابلس السابق والمحلل الرياضي جمال أبونوارة بضرورة وجود مدير فنى في الاتحاد الليبي لكرة القدم للتخطيط وبناء الفئات السنية ورسم سياسة اللعبة وهو منصب أقوى من لجنة المنتخبات.

وقال أبونوارة في تصريحات لقناة «ليبيا الرياضية»: «إن كل رؤساء الاتحادات الذين تعاقبوا على كرة القدم من 2011 لم يساهموا في تطوير اللعبة بل عمقوا مشاكلها».

وأكد أبونوارة أنه مع المعسكرات القصيرة وأن تعويض غياب الدوري الليبي بالمعسكرات الطويلة للفرق الليبية قد يكون غير مفيد والمعسكر لأي فريق يجب أن لا يتجاوز أسبوعا حتى لا يخلق الملل للاعب داعيا لتعزيز وتوسيع ثقافة اللاعب الليبي بشكل عام وليس في كرة القدم فقط.