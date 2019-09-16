صعوبات تنتظر النصر أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

مباراة سابقة لفريق النصر في البطولة الأفريقية (المركز الإعلامي)

يواجه فريق النصر صعوبات، وتهديدا بالخروج من منافسات دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته، الأحد، أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، بنتيجة ثقيلة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي يفترض أنها مباراة ذهاب ممثل الكرة الليبية في البطولة.

أهداف المباراة جاءت في الشوط الثاني، حيث سجل الرجاء الهدف الأول عن طريق لاعبه المحترف نغوما، ثم عدل النصر النتيجة، قبل أن يسجل الرجاء هدفه الثاني عبر اللاعب نناح في الدقيقة 74، ومن ركلة حرة مباشرة سجل المخضرم محسن متولي الهدف الثالث.

بهذه النتيجة، أصبح النصر في موقف صعب للتعويض، والاستمرار في البطولة، ليقترب من الانتقال إلى منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

مباراة الإياب ستجرى في الدار البيضاء في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

مدرب فريق النصر محمد الكلكلي أجرى ثلاثة تغييرات في الشوط الثاني، حيث دخل جينيور مكان مهند أبوعجيلة وأسامة البدوي مكان عمر شحات ثم الكرغلي مكان فراس شليق، وقاد اللقاء الحكم الدولي الجزائري لطفي بيكواسة.