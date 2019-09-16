بالصور: 35 حكما فى اختبارات ليبية على أرض تونس

مضمار ألعاب القوى بتونس يستقبل اختبارات اللياقة البدنية (إنترنت)

تجرى اليوم الإثنين بمضمار ألعاب القوى بتونس اختبارات اللياقة البدنية لعدد 35 حكم كرة قدم ليبيًا من الدوليين ما بين حكام الوسط والمساعدين بالإضافة إلى حكام النخبة وبإشراف المعد البدني التونسي أبوبكر الحناشي.

ومن خلال نتائج اختبارات اللياقة سيتم ترشيح الحكام للشارة الدولية للعام2020حيث بدأ الملتقى أمس الأحد بمحاضرات في مستجدات القانون وتعديلاته ألقاها الدولي السابق المصري عصام عبدالفتاح.

مضمار ألعاب القوى بتونس يستقبل اختبارات اللياقة البدنية (إنترنت)

مضمار ألعاب القوى بتونس يستقبل اختبارات اللياقة البدنية (إنترنت)

مضمار ألعاب القوى بتونس يستقبل اختبارات اللياقة البدنية (إنترنت)

مضمار ألعاب القوى بتونس يستقبل اختبارات اللياقة البدنية (إنترنت)