النصر جاهز للرجاء البيضاوي المغربي في دوري الأبطال.. الأحد

مباراة سابقة لفريق النصر في البطولة الأفريقية (المركز الإعلامي)

يلتقي مساء اليوم الأحد بملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا فريق النصر الليبي وضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يقود اللقاء تحكيم طاقم دولي من الجزائر بقيادة الحكم لطفي بيكواسة، وأنهى فريق النصر تحضيراته استعدادا للمباراة، حيث خاض تجربة ودية بمعسكره التدريبي بالقاهرة بقيادة مدربه الوطني محمد الككلي، فقدها أمام فريق «اليرموك» الكويتي بهدفين لصفر، كما خاض تجربة ودية ثانية وأخيرة مع فريق «جينيس»، أحد فرق أندية دوري الدرجة الثانية، وانتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف.