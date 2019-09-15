ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام

جانب من بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام (إنترنت)

اختتم، السبت، بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام، على خشبة مسرح كلية التربية بجنزور، على مستوى (فيزيك/ كلاسيك/ أجسام)، وسط مشاركة 73 لاعبا، مثلوا 16 ناديا وصالة، وهي صالة الجابري ونادي فرست فيت ونادي بي فيت ونادي التحرير تاجوراء ونادي باب البحر ونادي الجمارك ونادي اتحاد غريان ونادي المحلة ونادي اوتيجا فيت ونادي أبو مليانة وصالة لجف ونادي الحرس البلدي وصالة عاشور وصالة ايرو مان وفتيس لبل واتحاد غريان.

انطلقت المنافسات في ساعات متأخرة، بسبب انقطاع الكهرباء على مسرح البطولة، حيث انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف بدل من الثالثة مساء كما كان محددا لها، بحضور رئيس الاتحاد الفرعي وأعضاء الاتحاد ومدربي اللاعبين وعدد جماهيري كبير من عشق اللعبة، كما ألقيت بعض كلمات الاشادة بإنجاز البطل العالمي كمال القرقني، وأحرزه في نفس يوم أمس ذهبية مستر أولمبيا في أميركا.

وشهد ختام البطولة توزيع الجوائز المرصودة وشهادات المشاركة، بعد حصر النتائج بمجهود من عضو اللجنة الإعلامية للبطولة محمد قجام.

بناء أجسام وزن 75 كغم

الأول: عبدالرحيم الفيتوري - نادي سيتي جيم.

الثاني: عبدالسلام ميلود - فينس فيرست.

بناء أجسام وزن 80 كغم

الأول: مصطفى الغريبي – صالة أيجم.

الثاني: ميلاد ارحومة – أبومليانة.

الثالث: إبراهيم الاحول - فتس فيرست.

بناء أجسام وزن 85

الأول: عبدالحميد النجار - فيتس فيرست.

الثاني: أيمن كعبار.

الثالث: محمد علي – أبومليانة.

بناء أجسام وزن 100 كغم

الأول: الفيتوري بن نوبة - باب البحر.

الثاني: حسين بن ناجي - صالة الجابري.

الثالث: محمد أبوبكر – الصمود.

الرابع: أيمن محمد - اتحاد غريان.

بناء أجسام وزن 75 ناشئين

الأول: عبدالمالك عمر مفتاح - نادي التحرير.

الثاني: محمد خليفة - الحرس البلدي.

الثالث: محمد عبدالسلام المقرحي.

بناء أجسام 50 + كغم اساتذة.

الأول: سليمان علي التومي - نادي المحلة.

بناء أجسام وزن 70 كغم اساتذة.

الأول: محمد عامر العباني - سيتي جيم.

الثاني: ناجي حسين أرحومة - نادي المحلة.

الثالث: محمد خليفة.

بناء أجسام 80 كغم أساتذة

الأول: حسين بن ناجي - صالة الجابري.

بناء أجسام 80 كغم أساتذة.

الأول: أسامة الفرجاني - الحرس البلدي.

الثاني: عادل التاغدي.

بناء أجسام 90 كغم اساتذة.

الأول: عبدالحميد الرحيبي - الحرس البلدي.

بناء الأجسام وزن 65 كغم.

الأول: رياض حريوان - الحرس البلدي.

الثاني: وليد جبريل - فيتس فرست.

الثالث: محمد أبوبكر - فتس فرست.

الرابع: أشرف عبدالحميد - بي فيت.

الخامس: محمد الصغير.

السادس: معراج الطبال.

بناء الأجسام وزن 70 كغم.

الأول: وسيم القلعي.

الثاني: معاذ محمد الصادق - الحرس البلدي.

الثالث: محمد العباني - سيتي جيم.

الرابع: فيصل عبدالسلام - بي قيت.

الكلاسيك 171+ 1سم.

الأول: أحمد عادل - فيتنس فيرست.

الكلاسيك 180 + 7 سم.

الأول: عصام مفتاح.

الكلاسيك 198+ 11 سم.

الأول: خالد الضلعة - اتحاد الجمارك.

الفيزيك 176 كبار.

الأول: محمد الطبال - سيتي جيم.

الثاني: محمد عبدالله - صالة الجابري.

الثالث: سراج عامر - فيتنس فيرست.

الرابع: عبدالباسط شليك - بي فيت.

الخامس: طارق ميلود - نادي التحرير.

الفيزيك 179 سم.

الأول: عثمان الحداد - مختار جيم.

الثاني: محمد عبدالناصر - سيتي جيم.

الثالث: فراس سليم حمودة - فتنس فيرست.

الرابع: محمد حسين - فتنس فيرست.

الخامس: محمد سالم - سيتي جيم.

السادس: محمد شمس الدين - الحرس البلدي.

الفيزيك 182 سم كبار.

الأول: بلال بلقاسم - فتنس فرست.

الثاني: رواد عبدالله الفلاح - سيتي جيم.

الثالث: محمد إبراهيم عبدالهادي – أبومليانة.

الفيزيك 182 كبار.

الأول: عيسى جمعة – أبومليانة.

الثاني: علاء الدين غيث - نادي التحدي.

الفيزيك 182 سم ناشئين.

الأول: ياسين محمد - أوميجا فيت.

الثاني: أيوب المقريف.

الفيزيك 170 سم كبار.

الأول: أنور عمار سالم - أوميجا فيت.

الثاني: حامد عبدالله - صالة الجابري.

الثالث: محمد حمدي - الحرس البلدي.

الرابع: علي ثابت - صالة الجابري.

الخامس: وسام المحروق - بي فت.

السادس: محمد عبدالحميد - سيتي جيم.

الفيزيك 173 سم.

الأول: عبدالناصر محمد - الحرس البلدي.

الثاني: خالد محمد - سيتي جيم.

الثالث: خليفة أبوحليقة - ماكس فت.

الرابع: محمد الطبال.

الخامس: فيصل الفرجاني.

الفيزيك طول 170 سم ناشئين

الأول: حامد أبوبكر عبدالله - صالة الجابري.

الثاني: عماد بشير بعيو – الصمود.

الثالث: محمد الزحاف.

الفيزيك 173 سم ناشئين.

الأول: محمد عامر.

الثاني: عبد المالك رزوقة - بي فت.

الفيزيك 179 سم ناشئين.

الأول: مؤيد صلاح - صالة التحرير.

الثاني: امحمد البوزيدي.

الفيزيك 179 سم ناشئين.

الأول: عثمان الحداد - مختار جيم.

الثاني: فراس سليم حمودة - فيتنس فيرست.

الثالث: أحمد عبدالرحمن.

وأخيرا توج رياضي باب البحر الفيتوري بن نوبة بلقب بطل الأبطال للمنطقة الغربية لعام 2019.

جانب من بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام (إنترنت)

جانب من بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام (إنترنت)

جانب من بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام (إنترنت)