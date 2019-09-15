أبوزقية ينضم لمطالبي الشلماني بكشف خطاب الفيفا

الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالواحد أبوزقية (فيسبوك)

دعا الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالواحد أبوزقية، رئيس الاتحاد الحالي عبدالحكيم الشلمانى، إلى إظهار رسالة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، مؤكدا أنها ليست شأنا داخليا يخص مجلس إدارة اتحاد الكرة فقط، إنما من حق الوسط الرياضي أن يعرف المدة الزمنية التي تم تحديدها لانتخاب رئيس الاتحاد، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الشلمانى سابقا لـ «بوابة الوسط»، حيث قال «هناك جمعية عمومية قادمة سيطرح فيها كل شيء، وخطاب الفيفا غير محدد بزمن معين لانتخاب مجلس جديد».

وأكد أبوزقية في تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه كان من أعضاء لجنة إعادة تنقيح النظام الأساسي، حيث عدلت الأصوات في الانتخابات التي حددت أندية الممتاز، والدرجة الأولى، والثانية، قائلا «للأسف لم يناقش في اجتماع الجمعية العمومية السابق لرفض أندية الدرجة الأولى والثانية مقترح التعديل، حيث تتساوى حاليا كل الأندية، مهما كان تاريخها بنفس الصوت في الانتخابات».