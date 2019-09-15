السراج خلال لقائه بممثلي قطاع الرياضة: نحاول إصلاح البنية التحتية قدر المتاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 05:03 مساء
السراج خلال لقائه بممثلي قطاع الرياضة (الصفحة الرسمية)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، بقيادات قطاع الشباب والرياضة، في إطار جلسات التشاور مع المجتمع الليبي، بحضور نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري.

وألقى السراج كلمة في الاجتماع، أشاد في بدايتها بالدور الوطني للمؤسسات الرياضية خلال الأزمة الراهنة، في لم الشمل وتجاوز الفرقة، ومساهمة الرياضيين الفعالة في تأكيد وحدة البلاد وترابط أهلها، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية.

وقال رئيس المجلس الرئاسي «الرياضة رسالة تؤكد على مفاهيم الانتماء، وثقافة المحبة والتسامح، وهي القادرة على استيعاب طاقات الشباب، كما تلعب الأندية الرياضية دوراً حيوياً في المجتمع، كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية، لذا نعول على الرياضة للمساهمة في إصلاح ما افسدته التوجهات السياسة العقيمة».

وأضاف «أحد معايير تقدم الدول اهتمامها بالرياضة، ومن هذا المنطلق، عملت حكومة الوفاق الوطني على إصلاح البنية التحتية الرياضية، بقدر المتاح من الإمكانيات، كما وفرت الرعاية للأندية والاتحادات، وتم الاحتفاء بالأبطال بمختلف المنافسات».

ودعا السراج في ختام كلمته الحضور للتحدث عما يودون تحقيقه لبلدهم من خلال قراءة صحيحة للواقع المحلي وبعده الدولي، فاتحا إثر انتهائه من إلقاء كلمته باب النقاش، حيث عبر الحضور عن رؤاهم لحل الأزمة الراهنة وتصوراتهم للمستقبل في ظل دولة مدنية ديموقراطية.

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