أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام

بطل ليبيا في بناء الأجسام، أبوعجيلة أبوراس (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل بطل ليبيا في بناء الأجسام، أبوعجيلة أبوراس، تدريباته اليومية، بهدف اقتناص كروت الاحتراف الدولي في اللعبة.

وقال أبوراس في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، على هامش بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام، التي أُقيمت أمس السبت بمسرح كلية التربية بجنزور: «أستعد خلال شهر نوفمبر المقبل للمشاركة في ثلاث بطولات دولية احترافية، من أجل الحصول على كروت الاحتراف في منافسات دولية مع أبطال عالميين ستقام في روما وإسبانيا وكندا».

وعن مواعيد المنافسات، أكد أبوراس أن شهر نوفمبر سيكون حافلًا بالمشاركات، حيث سيشارك في أول نوفمبر في بطولة روما الدولية، وفي 15 من نفس الشهر سيشارك في بطولة إسبانيا الدولية، وفي الأول من ديسمبر سيشارك في بطولة كندا.

وأضاف أبوراس قائلًا: «الهدف من المشاركات هو المنافسة على الألقاب أولاً وثانيًا، فهو الهدف الأسمى الوصول إلى بطولة الاحتراف الدولية مستر أولمبيا، كما فعل مؤخرًا البطل الليبي العالمي كمال القرقني».